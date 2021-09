Tensão, reviravolta e mais: veja o que rolou na votação de ‘A Fazenda’

Noite tensa em “A Fazenda 13” na última terça-feira (28), graças a mais uma formação de roça com votação aberta. O clima já começou a esquentar quando a Fazendeira da semana, Érika Schneider, colocou diretamente na berlinda o Mussunzinho. “Quem assistiu durante a semana pôde ver várias situações”, disse a loira ao escolher o ator como voto.

Ao receber um voto de Bil, Rico Melquiades disparou contra o peão: “Ele é estrategista, falso, dissimulado […] Passa por cima de qualquer pessoa pelo jogo”. O ex-MTV também se exaltou com o voto de Mileide: “Ela quer agradar todo mundo, ela é saboneteira, ela é perfeita”.

Através do poder da chama dourada, Rico virou o jogo e conseguiu repassar seus 7 votos para Bil Araújo, colocando o ex-BBB no segundo banco da roça, ao lado do Mussunzinho. Ao escolher um peão da baia para o terceiro lugar na berlinda, Arcrebiano puxou Dayane Melo, a modelo disse estar tranquila com o jogo.

Através da dinâmica do “resta um” o quarto peão foi escolhido para ocupar o último banco da roça, Gui Araújo não foi salvo por nenhum colega e acabou se dando mal. Através do poder da chama vermelha, Marina vetou Mussunzinho da prova do Fazendeiro e o colocou direto na berlinda para voto do público.

Confira os melhores momentos da votação: