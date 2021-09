Terceira temporada de Sex Education conta com novos personagens; confira quem são

A terceira temporada do original Netflix Sex Education chegou na plataforma de streaming nesta sexta-feira (17) e como o próprio trailer apresenta, o Colégio Moordale sofrerá várias mudanças. Entre elas, a chegada de novos personagens, como a nova diretora da instituição e uma nova aluna que fugirá totalmente do padrão estabelecido pela nova responsável pela escola. Além disso, o irmão mais velho do ex-diretor, Sr. Groff (Alistair Petrie) também acrescentará o elenco.