Thaeme dá à luz a sua segunda filha, Ivy: ‘Nosso mais novo amor’

“A primavera chegou e com ela o nosso mais novo amor (e que AMOR!)… Só tenho a agradecer por todo carinho com a nossa família! #IvyChegou”, dizia post feito no Instagram da cantora, com as primeiras fotos da caçula. “Gratidão a Deus”, escreveu Fábio Elias, marido de Thaeme, com uma foto da bebê.

O marido da cantora fez outra publicação homenageando a filha caçula e a esposa. “Hoje recebemos mais uma benção de Deus com a chegada da nossa linda @ivymarioto, através desta linda mulher e mãe @thaeme. É divino e mágico esta benção que as mulheres receberam de gerar uma vida dentro delas por 9 meses e terem seu corpo totalmente modificado nesse tempo. Mesmo passando por todas essas modificações e dores dilacerantes ao darem a luz, seja no parto normal ou cesariana elas cumprem com louvor o papel que Deus lhes deu. E mesmo depois de passarem por tudo isso, basta olharem para aquele serzinho que trouxeram ao mundo e a recompensa por tudo vem em uma explosão de amor imensurável. Tenho todo o respeito do mundo por todas as mulheres que passam por essa experiência! Meu amor e meu respeito à minha esposa @thaeme por ter me dado mais esta alegria! Seja muito benvinda minha filha, nossa linda @ivymarioto e obrigado meu Deus pela benção de ser novamente PAI”, escreveu o empresário. .