Thaila Ayala chora de medo após ver documentário sobre parto: ‘Não quero, não’

Thaila Ayala se emocionou bastante ao assistir um documentário sobre parto. A atriz, que está grávida do seu primeiro filho com o marido, Renato Góes, apareceu no Instagram chorando.

“Minha Nossa Senhora do Parto. Não quero, não”, disse ela.

A atriz já havia contado aos seguidores que, apesar de desejar um parto normal, tem medo do momento do nascimento do filho. Ela falou sobre o assunto há alguns dias.