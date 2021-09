Thaila Ayala rebate críticas recebidas por estar viajando sem o marido

Nas redes sociais, Thaila Ayala tem mostrados as viagens que anda fazendo. A atriz, que está grávida, fruto do casamento com o ator Renato Góes, já passou pelo México e Estados Unidos. No entanto, os seguidores, ao verem a atriz sem o marido, sempre a questionam sobre a ausência dele. Tais perguntas fizeram Thaila desabafar.

“Acabei de abrir a caixinha, tem algumas horas. Abri para ver se já tinham mandado as perguntas e estou passada. Tentando pensar em como abordar o assunto. 40% do que está lá é: ‘Cadê seu marido?’, ‘Cadê o Renato?’, ‘Por que o Renato não está viajando com você?’ etc. Tudo mulheres, tá? 100%.

A atriz levantou o questionamento de qual seria a origem dessas perguntas. “Eu me pergunto, que dependência é essa dessa mulherada de ter um homem do lado? Fiquei me perguntando: ‘Mas o marido tem que ir aonde a mulher vai? A mulher tem que ir aonde o marido vai?’. Eu juro que eu não consigo entender. O que se passa na cabeça das pessoas? Será que eu sou um alien mesmo? Se por acaso, casamento fosse isso, um ter que ir aonde o outro vai, eu não seria casada. Com certeza absoluta. Inclusive, ouvi isso de uma amiga minha: ‘Não tem marido não?’. E o marido precisa estar no meu bolso? Para estar onde eu estiver? Comentem, por favor, porque estou de coração aberto tentando entender.

Por fim, Thaila respondeu o questionamento dos seguidores.