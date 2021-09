Thales Bretas faz homenagem a Paulo Gustavo e diz: ‘Saudade sufocante’

Thales Bretas fez mais uma homenagem ao ex-marido Paulo Gustavo. O ator faleceu há quatro meses e através de uma rede social ele falou do amor pelo artista e de como ele tem encarado a vida após a perda do companheiro de vida.

Na publicação, ele escreveu: “Hoje é mais um dia nessa trilha difícil de abdicação de sonhos e projetos. Há 4 meses tive a interrupção de muitas projeções, e o contato máximo com a realidade de que o futuro é hoje, o presente é o nosso maior presente! E que não se pode abrir mão de ser feliz hoje por uma expectativa de futuro melhor. Acho que já aprendi muito com o PG o valor da vida! Como ele me ensinou isso! E fui muito feliz! Hoje acordo programando pequenas alegrias no dia a dia pra não pirar com as curvas que a vida faz. Ganhei meu maior presente, minha família! E mesmo com a saudade sufocante do meu companheiro e amor da vida, me levanto pra felicidade que é estar vivo e ainda ter inúmeras possibilidades. A ausência é imensa, mas minha gratidão por tanto amor é e será sempre infinita… e eterna”.

Confira a postagem na íntegra