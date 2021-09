The Masked Singer: Ana Maria Braga será jurada nesta terça-feira (28)

Nesta terça-feira (28), a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, será a jurada convidada do programa The Masked Singer. Junto com Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch, a dona do bordão ‘acorda menina’ terá que descobrir quem é o famoso por trás da fantasia.

Em todo programa, o público descobre um dos famosos por trás da fantasia. Na última terça (22), o mistério do Girassol foi desvendado: a cantora Sandra de Sá dava ‘vida’ à flor. Ela se mostrou bastante emocionada com as apresentações e disse que o maior desafio foi justamente vestir a fantasia, pois é claustrofóbica.

Um dos personagens que tem intrigado os jurado é o Unicórnio. Os palpites estão entre Priscilla Alcântra, Manu Gavassi e Wanessa Camargo, porém uma dica da atriz Bruna Marquezine pode ter sido a cereja do bolo para o público desvendar a identidade da participante.

Seguem na disputa: Arara, Gata Espelhada, Unicórnio, Monstro, Astronauta e Jacaré.