The Masked Singer Cajazeiras: brincadeira traz personagens inspirados em ícones da Bahia

O BBB Cajazeiras, versão baiana e on-line do reality da Globo, foi um sucesso e inspirou a criação de mais uma brincadeira do @cajazeirasdadepressao! O perfil lançou ontem, 28, o The Masked Singer Cajazeiras, que traz seis personalidades do bairro mascaradas, assim como o novo reality da emissora, em uma disputa.

A brincadeira conta com o apoio da Rede Bahia e acontece no perfil do Instagram @cajazeirasdadepressao toda terça-feira, às 10h, com uma batalha musical entre os participantes, que promete animar os internautas. Enquetes nos stories escolherão o vencedor de cada duelo, até às 19h. Os três menos votados vão para uma votação final e quem perder será desmascarado.

Os nomes dos personagens foram inspirados em ícones da Bahia. No primeiro dia de reality virtual, com votação na noite de ontem, 28, a personagem da Baiana foi eliminada. A primeira desmascarada foi Mila Britto. Permanecem na disputa a Percussionista, o Pescador, a Acarajé, o Gandhy e a Coco Verde.

A batalha final conta com uma rodada premiada. Ganha um brinde personalizado o seguidor que primeiro acertar quem será o grande vencedor do reality local e quem está por trás da máscara. Agora é só acompanhar as redes sociais, conferir as apresentações e torcer pelo seu personagem favorito!