Thiago Gagliasso revela que nunca foi amigo da cunhada, Gio Ewbank: ‘Sempre foi fechada’

Após se considerar ‘ex-irmão’ do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso falou sobre a relação com a família no podcast ‘4 Talk Cast’. Além de ter cortado as relações com o irmão mais velho, ele também não fala com a cunhada, Giovanna Ewbank, de quem nunca se considerou próximo.

Thiago revelou que nunca houve um conflito com o irmão. “Ele não respeita a minha opinião, a gente nunca brigou”, afirmou. A ‘treta’ entre os Gagliasso é política: enquanto o irmão mais novo apoia o governo Bolsonaro, Bruno se posiciona contra o presidente. “Ele deve estar decepcionado comigo. Deve me achar uma pessoa nojenta”, desabafou Thiago sobre o assunto.

Já em relação à afinidade com a cunhada, Thiago foi direto ao ponto: “Não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil”. Antes das eleições de 2018, os dois pareciam ter uma boa relação e Giovanna chegou a gravar um vídeo com Thiago para o seu canal no YouTube.

Para Thiago, porém, a relação entre cunhados não é tão importante. “Ela é mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais a mulher dele, pode ser só a mãe do filho dele e eu respeito, mas eu sempre vou ser irmão de sangue”, disse durante a entrevista.

Apesar das desavenças, ele afirmou ter enviado uma mensagem para o irmão quando soube do nascimento de Zyan, filho mais novo de Giovanna e Bruno. Além disso, Thiago disse que nunca proibiu que o próprio filho tivesse contato com os primos.