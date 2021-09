Thiaguinho e Carol Peixinho vivem affair, mas ele não quer saber de namoro

Desde que se separou de Fernanda Souza, há cerca de dois anos, Thiaguinho não assumiu nenhum relacionamento. E não vai ser desta vez. Apesar de estar vivendo um affair com a modelo Carol Peixinho, o cantor não quer compromisso sério. Mas ela sim.

Depois disso, quase sem querer, Carol Peixinho deixou aparecer uma tela de conversas no direct do Instagram. E quem era a pessoa do outro lado? Sim, o sambista. Agora, no último sábado, os rumores de um trelelê entre os dois aumentaram. Thiaguinho e Carol postaram, no mesmo horário, em seus stories, fotos deles se vacinando num posto de saúde em São Paulo.

O que juntou os pontos foi que tanto ele quanto ela ocupavam um carro preto (Peixinho no carona), cujas portas eram idênticas, com detalhes em couro claro. Bastou para que os fãs do cantor shippassem os dois, formando um novo casal, que, segundo pessoas próximas a ele, não vai acontecer.