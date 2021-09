Thiaguinho faz show no Centro de Convenções de Salvador em outubro

Após estrear sua nova turnê em São Paulo, o cantor Thiaguinho chega à Bahia para apresentar o show “Infinito”. Serão dois shows realizados no Centro de Convenções de Salvador, nos dias 23 e 24 de outubro (sábado e domingo), que, de acordo com a organização, cumprirá “todos os protocolos de segurança, controle e combate ao novo coronavírus, exigidos pelos órgãos sanitários competentes”. A produção do evento é da da Oquei Entretenimento e Grupo Onda.