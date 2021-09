Thomaz Costa joga maconha fora após se converter em igreja; veja vídeo

Conhecido por envolvimento em polêmicas, ator, cantor e ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa decidiu se tornar um novo homem. Ao menos é o que ele demonstra nas redes sociais. O participante do ‘Ilha Record’ apareceu em seus stories no Instagram jogando maconha dentro de uma privada após se converter no cristianismo.

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade”, escreveu ele em uma publicação no Instagram.