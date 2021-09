Ti Ti Ti: confira tudo sobre os capítulos, trama, elenco, personagens e muito mais

‘Ti Ti Ti’ é uma novela de Maria Adelaide Amaral que homenageia Cassiano Gabus Mendes, pai do ator Tato Gabus Mendes. A história mistura os núcleos da primeira versão da trama que aconteceu em 1985, assim como de outras novelas: ‘Plumas e Paetês’ (1980) e ‘Locomotivas’ (1977).

No ‘Vale a Pena Ver de Novo’, ‘Ti Ti Ti’ começou a ser reexibida em março de 2021. A versão original, com os novos personagens, aconteceu entre os anos de 2010/2011 às 19 horas.

A nova roupagem da novela, conta a história dos rivais André Spina (Alexandre Borges) e Ariclenes Martins (Murilo Benicio). Inimigos desde a infância, eles criam personagens para conquistar o mundo da alta-costura.

Na trama, com direção geral de Jorge Fernando, André é Jacques Leclair, um conceituado estilista da sociedade paulistana e Ari entra para o universo da moda dando vida ao misterioso espanhol Victor Valentim, inspirado nos delírios de Cecília (Regina Braga), uma moradora de rua.

Nessa versão, a novela é abarrotada de humor e começa em torno da rivalidade entre Ariclenes Martins (Murilo Benício) e André Spina (Alexandre Borges). Ariclenes vive no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. E na busca por uma melhora de vida, ele conhece Cecília (Regina Braga).

A senhora, com pouca lucidez e que vive na rua, chama a atenção por conta da produção de roupinhas artesanais para suas bonecas. É a partir deste momento que nasce o misterioso espanhol Victor Valentim. O trabalho desse personagem é amplamente divulgado, inclusive na revista Moda Brasil – publicação que é editada por sua ex-mulher, Suzana (Malu Mader).

André Spina (Alexandre Borges) é, na novela, um conceituado estilista da alta sociedade paulistana, mais conhecido como Jacques Leclair. Na infância, ele e Ariclenes são inimigos mortais. E no momento que surge Victor Valentim, André está em crise criativa.

O elenco começa a se desdobrar com Jaqueline (Claudia Raia), uma mulher extravagante que se apaixona por Jacques Leclair e se separa do marido, Breno (Tato Gabus Mendes). Entretanto, o estilista não corresponde à altura e acaba atraído por Clotilde (Juliana Alves).

Em paralelo, a novela conta a história de Marcela (Isis Valverde): uma jovem mineira que vive com o casal homoafetivo Julinho (André Arteche) e Osmar (Gustavo Leão). Ela tem um relacionamento com Renato (Guilherme Winter) e engravida dele. Desiludida pelo namorado, Marcela vai para São Paulo e no trajeto, Osmar morre em um acidente.

Entretanto, a família de Osmar acredita que Marcela é namorada do filho morto e que o bebê, que espera, é um membro da família. A pedido de Gustavo (Leopoldo Pacheco), suposto sogro, Marcela mantém as aparências para deixar Bruna (Giulia Gam), mãe de Osmar, feliz.

Com a passagem dos capítulos, Marcela se envolve com Edgar (Caio Castro), irmão de Osmar. Quando Renato reaparece, a jovem precisa encara problemas do passado e é obrigada a decidir com qual dos dois galãs deseja ficar.

A novela conta ainda com mais personagens no elenco e que deixam a trama cheia de encontros e reviravoltas divertidas. No elenco, de 72 atos, estão: Mauro Mendonça, Christiane Torloni, Marco Ricca, Nicette Bruno, Guilhermina Guinle, Humberto Carrão, etc.

Jacques Leclair / Alexandre Borges

André Spina é quem dá vida ao estilista Jacques Leclair. O personagem é dono de um ateliê e grande parte de seu sucesso se deve ao seu poder de sedução, não ao talento. O costureiro é inimigo de infância de Ariclenes Martins (Murilo Benício) e é também pai de quatro jovens: Pedro (Marco Pigossi), Valquíria (Juliana Paiva), Mabi (Clara Tiezzi) e Lipe (Davi Lucas). Sua vida começa a mudar depois que ele tem um bloqueio criativo e conhece as personagens Jaqueline (Claudia Raia) e Clotilde (Juliana Alves).

Victor Valentim / Murilo Benício

Ariclenes Martins é de origem humilde. Ele chegou a ficar rico, mas acabou perdendo toda a fortuna ao longo dos anos. O que move esse personagem é a inveja de André Spina (Alexandre Borges), rival de infância. A rotina de Ariclenes muda depois que ele conhece Cecília (Regina Braga). É através dela que, ele cria o estilista espanhol Victor Valentim. O golpista é ex-marido de Suzana (Malu Mader) e pai de Luti (Humberto Carrão).

Cecília / Regina Braga

Cecília foi mãe solteira e não tinha certeza de quem era o pai de seu filho, André Spina (Alexandre Borges). Ela deixou o filho com a irmã, Júlia (Nicette Bruno), e nunca voltou para casa. Com muitos problemas psicológicos, Cecília é encontrada por Ariclenes Martins (Murilo Benício) na rua. Ela mostra toda a sua sensibilidade e delicadeza nas roupinhas que faz para as suas bonecas, croquis ideais para Victor Valentim.

Jaqueline é uma mulher bem extravagante. Mãe de Thaísa (Fernanda Souza) e ex-mulher de Breno (Tato Gabus Mendes), ela se apaixona por Jacques Leclair (Alexandre Borges) e passa a ajudar o estilista na transformação da marca em uma grife de muito sucesso.

Clotilde é a secretária do ateliê de Jacques Leclair (Alexandre Borges) e braço direito de Jaqueline (Claudia Raia). Na novela é mal percebida até que o chefe Jacques Leclair, aos poucos se apaixona pela assistente. Clotilde se faz de moça de bom caráter, mas, na verdade, é uma grande estrategista: prática, focada, objetiva e dona de um impecável sangue frio.

Suzana é ex-mulher de Ariclenes Martins (Murilo Benício) e mãe de Luti (Humberto Carrão). Além disso, a personagem é editora-chefe da revista Moda Brasil e melhor amiga de Luisa (Guilhermina Guinle).

Edgar é filho mais velho do casal Gustavo (Leopoldo Pacheco) e Bruna (Giulia Gam). Ele é ainda irmão de Osmar (Gustavo Leão), que morre em um acidente. O jovem sensual e carismático, começa a novela sendo noivo de Camila (Maria Helena Chira) e em paralelo, tem um caso amoroso com a sócia, Luisa (Guilhermina Guinle). Ao conhecer Marcela (Isis Valverde), tudo muda e ele percebe que ela é o grande amor de sua vida.

Marcela é uma jovem muito bonita e sonhadora. Na novela, ela começa morando sozinha em Belo Horizonte (Minas Gerais). Depois de sofrer uma desilusão pelo, até então namorado, Renato (Guilherme Winter), ela vai até São Paulo com o amigos e sofre um acidente. A família de Osmar, descobre que ela está grávida e a trama corre com a hospedagem dela na casa de Gustavo Sampaio (Leopoldo Pacheco). Lá, ela conhece Edgar (Caio Castro).

Luisa / Guilhermina Guinle

Luisa é bonita, inteligente e bem sucedida. Ela tem um caso com o sócio Edgar (Caio Castro) e por trás da pose de 100% segura, tem uma mulher que morre de medo de ser rejeitada. Ela se desespera com a chegada de Marcela (Isis Valverde) e se torna uma das vilãs da trama.

Desirée é a representação da mulher brasileira. A filha de Nicole (Elizangela) sonha em se casar com o namorado de infância, Armandinho (Alexandre Slavieiro). Ari (Murilo Benício) encontra nela a modelo ideal para vestir a primeira roupa de Victor Valentim. E com o sucesso que faz, a morena acaba se tornando uma modelo profissional e se afastando do amado.

Stéfany / Sophie Charlotte

Stéfany se faz de amiga da prima, mas, na verdade, quer tudo que Desirée (Mayana Neiva) possui. Criada pelos tios Gino (Marco Ricca) e Nicole (Elizangela), ela morre de inveja da modelo e começa pelo noivo Armandinho (Alexandre Slavieiro).

Armandinho / Alexandre Slavieiro