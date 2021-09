‘Ti-Ti-Ti’: Marcela confronta Edgar e abre o jogo sobre Luísa

Nos próximos capítulos de “Ti-Ti-Ti”, Marcela (Isis Valverde) receberá uma amarga visita de Edgar (Caio Castro) e Luísa (Guilhermina Guinle). A mocinha vai se retirar do local quando avistar a vilã dentro da mansão.

Revoltada, a morena vai confrontar o ex: “Como é que você ainda convive com essa mulher e traz ela para a casa dos seus pais depois de tudo o que aconteceu?“.

“A Luísa está consciente do mal que causou. Ela está se tratando e está tomando remédio. Da uma chance para ela se redimir”, dirá ele.

“Você não conhece nada da Luísa porque ela sempre te poupou. Eu conheço essa mulher melhor do que você porque ela se mostrou para mim de verdade. Agora se você acha que eu sou a única que tem um mal conceito, deveria falar com o Alex (Luiz André Alvim) ou o doutor Giancarlo (Mauro Mendonça)“, rebaterá a mocinha.

“Eu sei que essa sua fúria toda com a Luísa é só para me tirar da sua vida”, dirá o galã. “Foi a Luísa que me tirou da sua vida. Agora se você insistir em ficar próximo de uma pessoa que representa perigo para mim e meu filho, quero distância de você”, encerrará Marcela.