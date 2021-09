Tia Má mostra fotos da casa nova: ‘Sonho tomando forma’

Conhecida pelos baianos como ‘Tia Má’, a jornalista do ‘Encontro’ Maíra Azevedo mostrou fotos da sua casa nova. O imóvel ainda não está decorado, mas conta com dois andares e área para churrasqueira.

“De repente meu sonho vai tomando forma! Minha casa ficando com minha cara!”, escreveu na publicação. Maíra ainda falou sobre o que deseja para esta nova fase de sua vida: “Em breve, não será só uma casa, será um LAR! Meu desejo é que seja um lugar acolhedor para minha FAMÍLIA! Sou muito grata! Espero decorar, colocar artes e ser ainda mais feliz neste espaço!”. Veja fotos:

A jornalista é mãe de Aladê, de 12 anos, e de Ayanna Luiza, de 10 meses. Atualmente, a baiana complementa o time de jornalistas do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e também trabalha como atriz. Atualmente, ela participou de uma produção da Netflix com Fernanda Paes Leme, Gkay e Silverio Pereira.