Tiago Leifert abre o jogo sobre saída da Globo: ‘Quero aproveitar a vida’

Tiago Leifert foi o convidado desta sexta-feira (10) para tomar um café com Ana Maria no “Mais Você”. Em conversa com a loira, o apresentador abriu o jogo e falou sobre suas motivações para sair da TV Globo após o término da décima edição do “The Voice Brasil”.

“Faz muito tempo, há uns 5 anos, que eu tive só uma sensação de sair. Mas passou. Agora não! A minha história com a Globo começou há 20 anos, quando morava nos Estados Unidos e sonhava em trabalhar aqui!”, iniciou.

“Isso vai muito além de um emprego. Conheci minha esposa aqui… A minha sensação hoje é a mesma do passado, antes de entrar na Globo. Nunca sonhei em ser apresentador e estar na frente das câmeras, o meu sonho era só trabalhar na Globo”, disse.

Perfeccionista, o apresentador falou que tinha dificuldades em comemorar suas conquistas dentro do BBB e recentemente no horário de Faustão. “Sempre acordei muito cedo, eu queria fazer tudo. O meu melhor, dar o meu melhor! Sempre essa obsessão de trabalhar muito, não ter férias, até que teve um dia, durante a pandemia no ano passado, percebi que não estava feliz com o trabalho e tanto sucesso. Eu não comemorava nada, estava sempre preocupado com os próximos passos. Uma grande competição de mim comigo mesmo”, explicou.

Tiago falou ainda sobre suas motivações para deixar a emissora: “Parei e pensei: ‘Juntei um dinheirinho legal, minha filha vai nascer, eu quero estudar, fazer um monte de coisa’. Meu contrato estava acabando…Quando avisei no ano passado que queria sair, foi um choque, mas todo mundo entendeu mesmo. Eu quero aproveitar a vida!”.