Tiago Leifert fala sobre estado de saúde de Caio Ribeiro: ‘Superbem’

Tiago Leifert utilizou o Instagram para agradecer aos seguidores pelas mensagens de apoio a Caio Ribeiro, comentarista da Globo que revelou estar com câncer. O apresentador é amigo íntimo do ex-jogador.

Além disso, Tiago falou sobre o estado de saúde de Caio, diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático (linfonodos ou gânglios), conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade, e vasos que conduzem essas células através do corpo.