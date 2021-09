Tiago Leifert mostra rosto da filha pela primeira vez; veja foto

Tiago Leifert mostrou o rosto da filha Lua, de 10 meses, pela primeira vez nesta sexta-feira (10). A menina é fruto do casamento do apresentador com Daiana Garbin. Foto: Reprodução | Mais Você

No programa Mais Você, com Ana Maria Braga, o apresentador brincou: “Primeira foto! A gente nunca postou, Ana! Pra você! Essa é a Lua, pessoal! Cheia de dentes, já, roendo tudo! Tá graças a Deus terrível, escalando. Parece que tem 3 bebês lá em casa. Ela está em todos os lugares, engatinhando em todos os lugares, na sua perna, em cima do sofá. Está um barato, está demais!”.