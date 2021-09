Tiago Nunes não tem “xerifão” para buscar 1ª vitória no Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Em busca da primeira vitória no comando do Ceará, o técnico Tiago Nunes tem na cabeça o time que vai escalar neste sábado, contra a Chapecoense, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Não será possível repetir a escalação da última partida, quando o Vozão empatou sem gols com o Santos, também em casa. Isso porque o zagueiro Messias recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Gabriel Lacerda.

“Fizemos uma semana muito boa de trabalho. Se ele me escolher para ser o titular amanhã (sábado), nesta partida, pode ter certeza que eu vou estar muito preparado. Se eu puder voltar, vou voltar da melhor forma e muito feliz por poder desfrutar dessa oportunidade”, disse Lacerda.

Essa, porém, pode não ser a única mudança feita por Tiago Nunes. Diante da falta de efetividade do ataque, o treinador poderia tirar Kelvyn e Jael e colocar Lima e Cléber, respectivamente.

A provável escalação do Vozão é: Richard; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina; Rick, Kelvyn (Lima) e Jael (Cléber).

Sem ganhar há seis partidas, o Ceará está na 13ª colocação, com 25 pontos, e precisa encerrar o jejum para se distanciar da zona de rebaixamento.