TikTok limita uso do app a 40 minutos por dia para crianças chinesas

A ByteDance, detentora da rede social TikTok, anunciou novas medidas de controle para o público “juvenil” no app Douyin, na China. Todos os usuários com menos de 14 anos serão enquadrados nesse segmento, tendo apenas 40 minutos de uso do app liberado por dia. A medida veio logo após novos limitadores de tempo nos games.

O app Douyin segue as mesmas premissas do TikTok. Ele também tem o intuito de compartilhar vídeos curtos, nos mesmos moldes conhecidos. No entanto, é mais focado para o público chinês, se adaptando às preferencias do público. Esse é o primeiro aplicativo que irá restringir o tempo de uso para crianças.

O limite de tempo não é a única restrição. As crianças na China não poderão acessar Douyin durante a noite, entre às 22h e 6h. Um modo fácil de burlar o sistema é omitir, ou mentir, informações pessoais. Para isso, a ByteDance pede para que os pais monitorem o modo que seus filhos estão usando o app, para que os dados corretos sejam emitidos, a fim de manter o controle.

No comunicado oficial da empresa, ela admite que esses são os primeiros passos para limitar e, é possível que aconteçam falhas ao longo do processo. “Como a primeira plataforma de vídeo curto a lançar pequenas medidas de proteção, entendemos profundamente que haverá imperfeições“, declarou. Para reduzir esses problemas, ou encontra-los de forma mais ágil, a ByteDance lançou uma plataforma para que os usuários comuniquem os erros.

Outra medida adotada pela ByteDance foi a adição de mais conteúdo com assuntos educacionais como: ciência, história da arte, história e vários outros campos do conhecimento. A empresa também aproveitou para anunciar um novo aplicativo, Xiao Qu Xing, que aparentemente irá se dedicar a oferecer conteúdo educacional, usando o mesmo formato do TikTok.

O objetivo das medidas é fazer com que as crianças não foquem apenas no mundo digital e consigam se concentrar nas tarefas escolares. Há algumas semanas o governo reduziu ainda mais o tempo de jogos digitais disponível para jovens e adolescentes, limitando para poucos horários, em dias da semana determinados.

Via: Engadget