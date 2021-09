TIM divulga 165 vagas no Programa de Estágio; veja cargos

A TIM está oferecendo 165 vagas de emprego dentro do seu Programa de Estágio para diferentes regiões do Brasil. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 18 de outubro através do site oficial da operadora. Veja todas as informações, a seguir!

TIM divulga vagas de emprego no Programa de Estágio

A TIM está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio que conta com 165 oportunidades de emprego em diferentes localidades do país. O projeto visa atingir a meta de preencher metade das vagas com pessoas negras e com mulheres universitárias, oferecendo cargos em departamentos de tecnologia.

Para participar do programa, os interessados devem estar com a matrícula ativa e cursando o ensino superior, com previsão de formação a partir do ano de 2023. Não há requisitos referentes aos cursos e conhecimento de idiomas.

Outras exigências para participar são possuir disponibilidade para estagiar durante 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e para ficar no programa durante um ano e meio a dois anos.

As oportunidades são para a sede da operadora, localizada no Rio de Janeiro, além dos estabelecimentos regionais em oito estados do país.

Além de receber as bolsas, com valores dentro da faixa de R$ 1,3 mil a R$ 1,5 mil, os aprovados no programa também terão acesso a alguns benefícios. Veja alguns deles:

Seguro de vida;

Vale transporte;

Programas de treinamento;

Vale alimentação;

Assistência odontológica;

Assistência médica.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site oficial da operadora TIM.

