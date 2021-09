TIM oferece vagas de estágio em todo o país

Está em busca de uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho? Saiba que esta pode ser a sua chance, já que a TIM oferece vagas de estágio em todo país. A empresa de telefonia, que está entre as maiores do Brasil, busca estudantes de diversas áreas para preenchimento de 165 postos de trabalho. A expectativa é de que metade das posições seja preenchida por pessoas negras.

As vagas são para atuação na sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, mas também há chances para os escritórios regionais das cidades de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE), Curitiba (PR) e Belém (PA).

Os interessados deverão estar matriculados em qualquer curso de graduação, com previsão de formatura a partir de 2023, e ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia nos escritórios da empresa. Além da capacitação técnica, serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta.

Este ano, o programa visa, ainda, conectar e incluir toda a diversidade de gênero, pessoas LGBTI+, etnias e raças, gerações e pessoas com deficiência.

Os contratados receberão bolsa auxílio de até R$ 1,5 mil, a depender do ano de formação. Além disso, eles terão direito, ainda, a alguns benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistências médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados e happy day (folga no dia do aniversário), dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site www.estagiotim.com.br até o próximo dia 18 de outubro para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo, que será realizado em parceria com a consultoria Universia.

A seleção será 100% online e contempla assessments, cyber DG, banca com gestores e entrevista final. A expectativa é de que os universitários iniciem sua trajetória na empresa em fevereiro de 2022.