Time classificado ao mata-mata dispensa zagueiro por indisciplina – Futebol Interior

Manaus, AM, 06 (AFI) – O Penarol-AM terá um desfalque certo para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o clube decidiu dispensar o zagueiro Renan por indisciplina, apesar de não especificar o motivo.

EXPLICAÇÃO

“Comportamento. Jogador de futebol profissional tem coisas que não pode fazer. São situações que ele sabe que os erros cometidos custam caro. Comportamento profissional não é para qualquer um”, explicou o presidente do clube, Lúcio Barros.

Renan foi titular em 13 dos 14 jogos do clube, que agora só tem Alex Flávio como zagueiro de origem. O Penarol já havia sofrido com a saída do capitão Ivan. A prioridade é acertar com um reforço.

SEGUNDA FASE

Até porque o Penarol volta a campo no domingo (12), às 16h, quando recebe o 4 de Julho-PI no Estádio Floro, em Itacoatiara (AM), pela ida da segunda fase (16 avos de final). A segunda partida será em 18 de setembro, às 16h.