Time da Série B que não ganha há sete jogos demite treinador – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 29 (AFI) – Caiu o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro da Série B. No Operário desde outubro de 2020, Matheus Costa teve a sua saída anunciada pelo clube no início da tarde desta quarta-feira.

A decisão foi tomada em razão da queda de produção do Operário, que chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória na última terça-feira ao perder para o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia, pela 27ª rodada.

Contratado durante a Série B do ano passado para substituir Gerson Gusmão, Matheus Costa comandou o Operário em 65 partidas e teve um aproveitamento de 51%, com 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Matheus Costa deixa o Operário na 12ª colocação da Série B do Brasileiro, com 34 pontos, oito a mais que o Brusque, primeiro time da zona de rebaixamento.

CONFIRA O COMUNICADO OFICIAL

A diretoria do Grupo Gestor do Operário Ferroviário comunica que o técnico Matheus Costa e o preparador físico Rodolfo Mehl não fazem mais parte da comissão técnica do Fantasma.

O Operário agradece aos profissionais pelo comprometimento e profissionalismo durante o período a serviço do Fantasma. O clube deseja muito sucesso nos seus próximos desafios.