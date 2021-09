Time da Série D faz pedido à prefeitura para liberar público no mata-mata – Futebol Interior

Boa Vista, RR, 09 (AFI) – O São Raimundo-RR que contar com público na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. O clube fez um pedido à Prefeitura de Boa Vista e ao Instituto do Desporto de Roraima pela liberação. Se 30% for liberado, o estádio Canarinho poderia receber 1.318 torcedores.

O clube apresentou protocolo para permitir apenas pessoas que tenham tomado, no mínimo, a primeira dose da vacina para covid-19.

Em Boa Vista, 64,75% das pessoas maiores de 18 anos tomaram a primeira dose da vacina e 22,57% tomaram as duas doses.

Na segunda fase, o São Raimundo inicia a disputa com o Paragominas-PA neste domingo, às 16h, fora de casa. Portanto, o primeiro jogo em casa seria em 19 de setembro, às 17h, contra o mesmo adversário.