Time de ex-jogador famoso assume liderança da Segunda Divisão do Paraná – Futebol Interior

Curitiba, PR, 11 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, teve toda sua quinta rodada disputada na tarde deste sábado com destaque para a segunda vitória consecutiva do Independente São Joseense, que venceu o União de Francisco Beltrão por 2 a 1 e está em primeiro lugar com nove pontos ganhos, além de ser o único time invicto.

O Independente é da cidade de São José dos Pinhais, tem apenas seis anos de fundação e vem surpreendendo nesta competição de acesso no Paraná. O ex-jogador Marcão, que jogou no Palmeiras, Inter-RS e Atlético Mineiro e que vinha trabalhando no Atlético Paranaense, é o treinador da equipe e o goleiro é Lucas Macanhan, que teve boa passagem pelo São Bento de Sorocaba.

APUCARANA SPORTS VOLTOU A PERDER

O Apucarana Sports, que começou bem a competição, caiu de rendimento e voltou a perder, sendo derrotado por 3 a 1 para o Prudentópolis, em Prudentópolis.

FINALMENTE ANDRAUS VENCEU UM JOGO

No confronto entre dois times que não tinham nenhuma vitória, o Andraus Brasil, mesmo jogando no campo do adversário, venceu o Araucária por 2 a 0, deixando a zona de rebaixamento. Flávio Renê fez os dois gols do Andraus.

Em cinco jogos, o Araucária perdeu quatro e empatou uma partida, sendo a grande decepção da competição.

IGUAÇU DEIXA VITÓRIA ESCAPAR PARA O PSTC

O Iguaçu, que teve destaque no futebol paranaense nos anos 1970, empatou em 2 a 2 com o PSTC, que é o vice-líder do campeonato.

NACIONAL EMPURRA VERÊ PARA DEGOLA

Completando a rodada, o Nacional, em Rolândia, venceu o Verê por 2 a 0, chegando aos seis pontos ganhos e deixando o Verê na zona da degola.

Passadas estas quinto rodadas, os times que estariam classificados são Independente, com nove pontos ganhos e mais três equipes com três pontos: PSTC, Prudentópolis e União.

Na ponta de baixo da tabela os dois últimos colocados são Verê, com cinco pontos ganhos e Araucária, com um ponto somado.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná está sendo disputada por dez equipes que se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata”, onde os vencedores garantirão o acesso para a primeira divisão em 2022, além de irem para a decisão do título da competição.

Os dois últimos, da primeira fase, serão rebaixados para a terceira e última divisão do Paraná.

Neste ano as novidades são PSTC e União, que foram rebaixados na temporada passada e Verê e Iguaçu, que conquistaram o acesso na Terceira Divisão.

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

Quinta Rodada

Sábado – 11/09/2021 – 15:30 hs

Nacional 2 x 0 Verê

Iguaçu 2 x 2 PSTC

Independente São Joseense 2 x 1 União

Prudentópolis 3 x 1 Apucarana Sports

Araucária 0 x 2 Andraus Brasil

Próxima Rodada – Sexta Rodada

Quarta-Feira – 15/09/2021 – 15:30

PSTC x Apucarana Sports

Iguaçu x Nacional

União x Araucária

Independente São Joseense x Prudentópolis

Andraus Brasil x Verê