Time de Joinville é o primeiro rebaixado na Série B de Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – Com Camboriú e Barra já garantidos no acesso em rodadas anteriores, o Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve rodada completa nesta quarta-feira com as atenções voltadas para as disputas contra o rebaixamento.

O Fluminense de Joinville é o primeiro time oficialmente rebaixado para a Série C de 2022 e, mesmo tendo vencido o Inter de Lages, nesta rodada, chega aos dez pontos ganhos e está matematicamente rebaixado.

TUBARÃO, INTER DE LAGES E CAÇADOR NA BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

A segunda vaga do rebaixamento tem três equipes no risco: Tubarão, com 16 pontos ganhos; Inter de Lages, com 14 pontos e Caçador também com 14 pontos ganhos.

Curiosamente, esses três times que brigam para não cair, farão o último jogo em seus campos.

O Tubarão tem a missão mais fácil, bastando empatar com o Guarani, em Tubarão e, desde que Inter e Caçador não vençam seus jogos, estará garantido. Caso, Inter e Caçador vençam, o Tubarão se safará da degola com uma simples vitória sobre o Guarani.

A missão da Inter de Lages também é mais tranquila pois depende apenas de si. Com uma vitória a mais que o Caçador (Três vitórias da Inter e duas do Caçador), o Inter mantém-se na divisão se vencer o Carlos Renaux, no domingo, em Lages.

O empate também serve para o Inter, desde que o Caçador não vença o já rebaixado Fluminense, em Caçador.

Por fim, o Caçador somente permanecerá na Série B de Santa Catarina se vencer o Fluminense e o Inter não ganhar do Carlos Renaux.

ATLÉTICO CATARINENSE SE LIVROU COM VITÓRIA SOBRE O TUBARÃO

Nesta rodada, o grande vencedor foi o Atlético Catarinense. Caçula da divisão e com uma campanha irregular, a equipe melhorou nas últimas rodadas e nesta quarta-feira, jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, venceu o Tubarão por 2 a 1, chegando aos 17 pontos ganhos, mas com quatro vitórias, não podem mais ser alcançado pelos últimos colocados

REGULAMENTO – CAMPEÃO TEM VAGA NA COPA DO BRASIL DE 2022

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno. Camboriú e Barra já conquistaram o acesso antecipadamente e farão a disputa do título da competição em dois jogos e o vencedor terá, ainda, uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

CONFIRA OS RESULTADOS

Campeonato Catarinense – Série B

17ª Rodada

Quarta-Feira – 08/09/2021 – 15:00 hs

Guarani 1 x 1 Caçador

Fluminense 2 x 1 Inter de Lages

Carlos Renaux 0 x 1 Barra

Nação 1 x 2 Camboriú

Atlético Catarinense 2 x 1 Tubarão

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 43 pontos ganhos

2º) Barra – 41 pontos ganhos

3º) Nação – 30 pontos ganhos

4º) Carlos Renaux – 24 pontos ganhos

5º) Guarani – 24 pontos ganhos

6º) Atlético Catarinense – 17 pontos ganhos

7º) Tubarão – 16 pontos ganhos

8º) Inter de Lages – 14 pontos ganhos

9º) Caçador – 14 pontos ganhos

10º) Fluminense – 10 pontos ganhos

Campeonato Catarinense – Série B

Próxima Rodada – 18ª Rodada – Última

Domingo – 12/09/2021 – 15:00 hs

Tubarão x Guarani

Camboriú x Atlético Catarinense

Barra x Nação

Inter de Lages x Carlos Renaux

Caçador x Fluminense