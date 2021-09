Time do Brasileirão anuncia mais dois casos de Covid-19 – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 09 (AFI) – A delegação do Cuiabá embarcou nesta quinta-feira para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, no sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, com mais dois desfalques por conta da Covid-19.

“O Cuiabá informa que os volantes Pepê e Uillian Correia testaram positivo para a Covid-19 e cumprem quarentena em casa conforme protocolo estabelecido”, comunicou o clube através da assessoria de imprensa.

Com isso, são três desfalques que o técnico Jorginho tem por conta da Covid-19. Antes de Pepê e Uillian Correia, o atacante Osman havia testado positivo e já vinha cumprindo o isolamento.

A expectativa é que Osman fique à disposição de Jorginho para o jogo do dia 20, contra o Fluminense, na Arena Pantanal. Já Pepê e Uillian Correia devem continuar de fora.

Na 11ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, o Dourado defende uma invencibilidade de três jogos, com duas vitórias e um empate.