Time do Brasileirão compra principal jogador do Marília – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 17 (AFI) – Destaque do Marília em 2020 e 2021, o atacante Gustavo Nescau, de 21 anos, está de casa nova. O time paulista chegou a um acordo com o Cuiabá, que acertou com o jogador pelos próximos três anos. Gustavo Nescau já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Gustavo Nescau já estava no Cuiabá, mas por empréstimo, disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com as boas atuações, o Dourado decidiu ficar com o jogador. Existiu a possibilidade de o jogador ser emprestado ao XV de Piracicaba, mas a negociação não deu certo.

VALORES

Os valores e a porcentagem adquirida são mantidos em sigilo. Especula-se que o Marília mantenha uma porcentagem na espera de uma valorização para uma venda futura. O Portal Futebol Interior entrou em contato com o Marília, que informou que uma ‘nota será publica em momento oportuno’.

Vale lembrar que o MAC tem um acordo na Justiça Trabalhista em que 30% de toda receita que entra no clube precisa ser destinada aos pagamentos das ações trabalhistas.

CARREIRA

Depois de começar no Rio Claro, Gustavo Nescau chegou ao Marília em 2020, também nas categorias de base. Mas nos dois anos seguintes se destacou em vários torneios, como Copa São Paulo de Futebol Júnior, Paulista A3, Copa Paulista e também participou da Copa do Brasil.