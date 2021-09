Time do RJ afasta jogadores por suspeita de envolvimento em apostas – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – O zagueiro Paraíba e o meia William Pereira foram afastados pelo presidente do Goytacaz, Dartagnan Fernandes, por supostamente estarem envolvidos em esquemas de apostas.

A suspeita aconteceu depois que vídeos em que os dois envolvidos aparentemente colocam a bola propositalmente para escanteio durante a derrota do Goytacaz para o Serrano, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela Série B1 do Campeonato Carioca.

“Desde o primeiro tempo eu confesso que senti algo estranho no jogo. Logo comuniquei ao treinador, ele tentou mudar a trajetória do jogo, mas não conseguiu porque esses jogadores não atenderam. No segundo tempo, o Goytacaz estava muito bem no jogo, tínhamos plenas condições de empatar e virar. Mas esses jogadores estranhamente botavam a bola para fora sem necessidade, numa conduta que eu não sei nem classificar”, disse Fernandes, que continuou:

“Eu tenho minha consciência tranquila, a diretoria tem a consciência tranquila. As medidas cabíveis que tínhamos que tomar já tomamos. Só não posso fazer nenhum tipo de acusação porque é uma coisa muito delicada. O vídeo mostra, mas eles amanhã podem dizer em depoimento que erraram. E agora? Então só o que o clube pode fazer é afastar. Não vamos relacioná-los para os próximos jogos”.

Os dois jogadores não vão estar em campo neste sábado, quando o Goytacaz enfrenta o Macaense, no Estádio Ary de Oliveira, pela terceira rodada da Série B1 do Campeonato Carioca.