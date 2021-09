Time dos Emirados Árabes flerta com zagueiro e complica renovação com o Botafogo – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – Em boa fase dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, onde vem embalado de cinco vitórias seguidas, dentro do G4, o Botafogo-RJ pode ficar sem uma de suas principais promessas em breve. Isso porque, apesar do desejo pela renovação, o zagueiro Lucas Mezenga, de apenas 19 anos, recebeu uma proposta tentadora de um time dos Emirados Árabes.

O atleta pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Botafogo desde o começo do ano, quando chegou para atuar no sub 20, mas logo subiu para o profissional. Apesar de não ser titular, Lucas Mezenga é sempre uma boa opção para substituir Kanu, Carli e Gilvan.

O Emirates Club está disposto a pagar o equivalente ao Nova Iguaçu o que o Botafogo iria pagar pela renovação do empréstimo. O atual vínculo tem validade até o dia 31 de dezembro de 2021. Por outro lado, o time alvinegro tem a preferência de compra ao fim desta data.

Alguns times brasileiros também estavam de olho no futebol do jovem atleta e fizeram sondagens ao Nova Iguaçu. De qualquer forma, por conta da boa parceria, o Botafogo acredita na permanência do zagueiro.