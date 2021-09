“Time muito bem treinado” – Futebol Interior

São Paulo, SP, 6 (AFI) – Classificada em primeiro lugar após fazer grande campanha, a Portuguesa encerrou a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro Grupo A7 com 24 pontos. A equipe irá enfrentar o Caxias na fase mata mata.

O treinador Fernando Marchiori destacou a importância do confronto e que está estudando o adversário.

“É um adversário do Sul, competitivo, grande equipe, muito bem treinada. Já estudando eles, vamos estudar mais agora para que a gente possa ter mais clareza, definição dos estudos, e que possamos fazer dois grandes jogos”, disse.

MAIS DO ADVERSÁRIO

O adversário do Sul terminou a fase grupo com 18 pontos, no Grupo A8. A campanha terminou com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. O treinador ressaltou a importância da atenção e que a partir de agora é erro zero no mata mata.

“Você precisa estar forte. Estamos construindo para esses momentos, e neles não podem ter erros. É seguir focado, melhorando, evoluindo e com inteligência. Em jogos decisivos, o erro tem que ser zero para que, assim, possamos ter uma margem de acerto e passar para a outra fase”, concluiu Marchiori.

AS PARTIDAS

A Lusa decide a vaga em casa, non Canindé. A ida será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS, no próximo fim de semana. A CBF ainda irá divulgar as datas.