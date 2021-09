Time paulista não leva uniforme reserva em jogo da Série D e árbitro relata ‘confusão de cores’ – Futebol Interior

Santo André, SP, 06 (AFI) – O árbitro Leonilson Fernandes Trigueiro Filho teve uma dificuldade a mais para apitar o jogo entre Santo André e Bangu, realizado no último sábado, em Diadema, pela última rodada da Primeira Fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso porque as equipes entraram em campo com uniformes semelhantes, segundo a opinião da árbitragem.

O Santo André estava com seu uniforme tradicional, camisa branca, calção azul e meia branca. Já o Bangu entrou em campo com a camisa com listras brancas e vermelhas, shorts branco e meia vermelha.

O árbitro solicitou a troca de uniforme aos clubes, mas a segunda camisa do Bangu era ainda mais branca. Já o Santo André não levou para o jogo suas peças de número 2 e, por isso, só poderia atuar com o traje de número 1.

Santo André e Bangu empataram no último sábado. Foto: Gabriel Facchin Dotto/ECSA

Sem encontrar uma solução para a ‘confusão de cores’, o árbitro deu início ao embate, que terminou com vitória do Bangu por 2 a 1. Apesar da semelhante, o jogo foi levado tranquilamente por Leonilson Fernandes Trigueiro Filho.

“Informo que, apesar de possuírem cores diferente, as camisas das equipes não eram as ideais para a partida, pois a equipe do Santo Sndré estava com a camisa toda branca e a equipe do Bangu com a camisa branca de listras vermelhas, sendo a cor branca predominante. Informo que buscamos alternativas para melhor diferenciar as equipes, porém sem sucesso, pois a segunda camisa da equipe do Bangu era toda branca e a equipe do Santo André alegou não estar com sua segunda camisa no estádio”, postou em súmula.

TABELA

O resultado levou ambos os clubes para a segunda fase da competição. O Santo André classificou na vice-liderança do Grupo A7, com 21 pontos, apenas atrás da Portuguesa, com 24. O Cianorte ficou em terceiro, com 20, seguido pelo Bangu, com 19.