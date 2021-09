Time que briga pela classificação na Série D anuncia chegada de cria da base do Grêmio – Futebol Interior

Joinville, SC, 13 (AFI) – Depois de empatar o primeiro jogo da segunda fase por 1 a 1, fora de casa contra o Bangu e estar há um empate da classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, o Joinville começou a semana anunciando um reforço para a sequência da temporada.

Trata-se do lateral-esquerdo Matheus Nunes, de 21 anos, que chega por empréstimo do Grêmio, onde atuava na base e terá seu primeiro desafio profissional, onde chega para fazer parte do elenco que irá atuar na Copa Santa Catarina.

“Estou muito feliz e motivado de chegar ao Joinville, é uma grande oportunidade e espero fazer grandes jogos aqui. Estou preparado para, junto com meus companheiros, honrar as cores do clube e dar alegrias aos nossos torcedores”, disse o novo reforço que tem vínculo com o Grêmio até 2023.

“A expectativa é muito boa, poder jogar com regularidade e fazer o que eu mais amo que é jogar futebol. Sou muito grato ao Grêmio por tudo que vivi lá e por poder continuar evoluindo como atleta agora no Joinville. Estou animado em poder conhecer meus companheiros e junto com eles fazer um grande final de temporada”, completou.