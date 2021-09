Time que luta contra o rebaixamento consegue liberação da torcida – Futebol Interior

Londrina, PR, 23 (AFI) – O Londrina é mais um clube da Série B do Campeonato Brasileiro a conseguir o aval para a volta do público em seus jogos como mandante.

A liberação foi feita pela Prefeitura de Londrina, desde que os protocolos sejam seguidos, como apresentação do esquema vacinal completo ou exame RT-PCR negativo com no máximo 48 horas de antecedência e uso de máscara.

“O decreto coloca a possibilidade de retorno não só em estádio, mas em eventos como um todo. Os estádios se encaixam em até 5 mil pessoas. Dentro deste contexto, com os protocolos previstos, está liberado esse retorno no próximo jogo do LEC”, comentou o secretário municipal de saúde de Londrina, Felippe Machado.

A diretoria do Tubarão ainda não decidiu se vai liberar a presença de público no Estádio do Café já neste sábado, quando enfrenta o Vitória, em confronto direto contra o rebaixamento.

Os dois times estão na degola da Série B. O Londrina é o 18º colocado, com 24 pontos, um a menos que o Vitória, 17º colocado.

PÚBLICO DE VOLTA

Em Conselho Técnico realizado na última sexta-feira, os clubes que disputam a Série B do Brasileiro decidiram o retorno do público em jogos realizados nas cidades que possuem o aval da prefeitura.

Até aqui, os times que conseguiram a liberação são: Avaí, Brusque, Confiança, Cruzeiro, CSA, Goiás, Operário, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Vila Nova, além do Londrina.