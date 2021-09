Time que luta contra o rebaixamento na Série C terá técnico como desfalque após confusão – Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 08 (AFI) – Sem vencer há dez rodadas e em situação complicada na briga contra o rebaixamento no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense terá mais problemas para o próximo desafio. Isso porque, mesmo após o apito final na derrota contra o Manaus, por 1 a 0, o técnico Jonilson Veloso acabou expulso após confusão com um fotógrafo.

“Ao final da partida expulsei de maneira direta o treinado do Jacuipense por, após uma discussão com o fotógrafo George Almeida Araújo, arremessar o líquido incolor que estava um um copo em direção ao fotógrafo. Informo que não foi apresentado cartão em razão do treinador ter saído rápido do campo de jogo. Informo também que a equipe de arbitragem estava em deslocamento para o vestiário quando ocorreram os fatos”, relatou o árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne na súmula da partida.

Com isso, Jonilson Veloso fica impossibilitado de estar na beira do gramado neste próximo sábado (11) quando o Jacuipense recebe o Volta Redonda-RJ, no Estádio Barradão, em Salvador, às 21h. Sendo assim, o auxiliar técnico Fábio Frubal deve ser o escolhido para comandar a equipe na ocasião.

Com doze pontos ganhos, o Jacuipense aparece na nona colocação da chave, dentro da zona de rebaixamento, com quatro pontos à menos que o Floresta, que tem 16 e é o primeiro time fora da degola.