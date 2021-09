Time tradicional vence e se recupera no Módulo II de Minas Gerais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve dois jogos neste sábado pelo quadrangular final. O destaque foi o Nacional, que venceu o Democrata e assumiu a liderança da fase decisiva com quatro pontos ganhos. O tradicional Villa Nova se recuperou e conquistou sua primeira vitória, chegando aos três pontos ganhos e voltando a sonhar com o acesso.

NACIONAL 2 X 0 DEMOCRATA

Em Muriaé, no estádio Soares de Azevedo, o Nacional venceu o Democrata de Governador Valadares por 2 a 0. Joãozinho e Marquinhos do Sul fizeram os gols nacionalinos.

Com o empate, o Nacional chega aos quatro pontos ganhos, liderando o quadrangular, sendo o único time invicto em toda a competição.

VILLA NOVA 2 X 1 TUPYNAMBAS

No outro jogo deste sábado, em Nova Lima, no “Alçapão do Bonfim”, o Villa Nova se reabilitou e venceu o Tupynambas de Juiz de Fora por 2 a 1.

O Villa Nova fez um bom primeiro tempo e abriu o marcador com Mateus. Na etapa complementar, o Vila passou a dar espaços para o visitante e aos 15 minutos, Cleber Pereira empatou a partida.

Curiosamente, quando o Tupynambas estava melhor no jogo, o Villa Nova chegou ao gol da vitória aos 29 minutos com Willian. Depois de chegar ao segundo gol, o Villa soube segurar o resultado e conquistou seus primeiros pontos no quadrangular decisivo, entrando na briga pelo acesso, deixando o Tupynambas na última colocação.

Campeonato Mineiro – Módulo II

Quadrangular Decisivo – Classificação

1º) Nacional – 4 pontos ganhos

2º) Democrata e Villa Nova – 3 pontos ganhos

4º) Tupynambas – 1 ponto ganho

Quadrangular Decisivo – TABELA COMPLETA

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – Democrata 2 x 0 Villa Nova

2ª Rodada – 11/09/2021 – Sábado

Nacional 2 x 0 Democrata

Villa Nova 2 x 1 Tupynambas

3ª Rodada – 15/09/2021 – Quarta-Feira

20:00 hs – Nacional x Villa Nova

20:00 hs – Tupynambas x Democrata

4ª Rodada – 19/09/2021 – Domingo

16:00 hs – Villa Nova x Nacional

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

5ª Rodada

25/09/2021 – Sábado

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09/2021 – Segunda-Feira

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata