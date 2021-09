times com objetivos diferentes em campo – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 03(AFI) – A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B coloca frente a frente o Operário_PR x Vitória-BA com dois objetivos diferentes neste sábado, às 11h. A partida acontece no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Nono colocado com 32 pontos, o time paranaense busca a reabilitação na competição depois de ter perdido por 3 a 0 para o Guarani na rodada passada. A meta é encostar no G4 nesta rodada. Em casa, de onze jogos feitos, venceu seis, empatou dois e perdeu três. Dos 32 pontos na Série B, 20 foram conquistados em casa.

O Vitória está na zona de rebaixamento, na 18º colocação, com apenas 20 pontos e ainda não venceu fora de casa. Apesar da péssima campanha, o time baiano está cinco jogos invictos na Série B, mas com quatro empates e apenas uma vitória nas últimas colocações. Uma vitória neste sábado, combinado com alguns resultados, pode tirar o time da zona da degola.

OPERÁRIO

O técnico Matheus Costa terá um monte de reforços e opções para escalar o time para este sábado. O primeiro deles é o meia Rafael Longuine que voltou aos treinos depois de ter ficado de fora dos últimos três jogos por causa de uma lesão muscular.

O volante Pedro Ken e com os atacantes Jean Carlo e Matheus Alemão também estão recuperados de lesão e aumentam a lista de opções.

O meia Alan, recém-contratado, será a novidade no meio de campo. Ele entra na vaga de Marcelo. Outra novidade deve ser o meia-atacante Thomaz, que retorna de suspensão. Com isso, Djalma Silva volta para lateral esquerda, e Fabiano fica no banco.

O treinador teve dez dias para preparar o time para esta partida. “Atletas retornando do DM e treinando para os próximos desafios. Os atletas desgastados conseguimos recuperar bem. Uma semana cheia, com todos recuperados e com possibilidade de se preparar bem para os próximos jogos”, disse o técnico Matheus Costa.

VITÓRIA

Para enfrentar o Operário-PR, o técnico Wagner Lopes não vai ter o lateral-esquerdo Roberto, que está suspenso. Sem Pedrinho que está negociando com o Athletico-PR, Lopes deve improvisar Cedric na posição.

O lateral-direito Van, que vem atuando como titular na posição na vaga do lesionado Raul Prata espera que o time conquista a primeira vitória fora de casa.

“Não somente me incomoda, como todo o grupo. É uma situação que nenhum de nós desejava passar. Infelizmente estamos passando. Acho que está faltando uma sequência e, principalmente, ganhar o primeiro jogo fora de casa. É muito importante. Pode ter certeza que vamos fazer de tudo para somar os três pontos no próximo jogo”, explica.

Fora de campo, o time vive fase atribulada. Na noite desta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube votou pelo afastamento do presidente Paulo Carneiro pelos próximos 60 dias para que a Comissão de Ética apure eventuais falcatruas em sua gestão.