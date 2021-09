Times da Série B tentam derrubar liminar que autoriza público em jogos do Cruzeiro – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Dezenove clubes da Série B do Campeonato Brasileiro protocolaram nesta quarta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedido para que o órgão reveja a autorização para o Cruzeiro receber público em seus jogos da competição.

“Os clubes decidiram, por unanimidade, conjuntamente pleitear junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol a reconsideração ou reforma da decisão liminar que autorizou o Cruzeiro Esporte Clube a retornar com o público em suas partidas como mandante, em respeito ao regulamento da competição aprovado em reunião de Conselho Técnico realizada no dia 25 de março de 2021”, disse a petição.

Há algum tempo alguns clubes vem tentando derrubar esta liminar que o Cruzeiro conseguiu junto ao STJD. A alegação é que o time mineiro seria beneficiado com o retorno do público aos seus jogos, tornando desproporcional a disputa.

Esta é a segunda vez em que os clubes buscam cassar a liminar. Na primeira vez, o presidente do STJD, Otávio Norinha, negou o pedido, por considerar que o atual momento da pandemia dá margens para o retorno dos cruzeirenses ao estádio – a depender das regras de cada município.

Não menos importante, o Cruzeiro não honrou com o que foi combinado no Conselho Técnico da Série B, quando todos os times decidiram retomar juntos os confrontos com torcida.

A expectativa é que o STJD se posicione nos próximos dias sobre o novo pedido dos 19 clubes para cassar a liminar.

O Cruzeiro voltará a campo no sábado, quando receberá a Ponte Preta, às 11 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O confronto será disputado com a presença de torcedores.