Times ‘esquecem’ de levar médico e jogo da Série D atrasa por 16 minutos – Futebol Interior

Macapá, AP, 06 (AFI) – Um fato curioso aconteceu durante o duelo entre Ypiranga e Fast Club, realizado no último domingo, no estádio Milton de Souza Correia. O jogo acabou sendo atrasado por 16 minutos, pois ambas as equipes ‘esqueceram’ de levar o médico para o duelo. O árbitro Thiago Galdino Cavalcanti precisou retardar a partida, até que, ao menos, um médico chegasse ao estádio.

O primeiro a chegar foi o médico do Ypiranga, 16 minutos depois do horário marcado para a realização da partida. Assim que se apresentou, a bola começou a rolar. O médico do Fast apareceu já com o duelo em andamento.

Fast empatou com o Ypiranga por 1 a 1. Foto: João Normando/FAF

Felizmente, o jogo, que terminou empatado em 1 a 1, não apresentou nenhum chamado médico grave.

A dupla entrou na partida já sabendo que não teria mais chances de classificação, algo que poderia explicar o ‘descaso’. O Fast terminou em sexto lugar do Grupo A1, com 15 pontos, contra 13 do Ypiranga.