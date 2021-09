Titulares voltam e Athletico-PR só tem selecionáveis como baixas – Futebol Interior

Curitiba, PR, 02 (AFI) – O Athletico-PR vai ter força praticamente máxima para o jogo de domingo, contra o Sport, na Arena da Baixada, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Os únicos desfalques do técnico António Oliveira são o goleiro Santos e o meia Terans. Eles estão com as seleções do Brasil e do Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas.

No gol, o titular será Bento, que já havia substituído Santos durante os jogos olímpicos de Tóquio. No meio-campo, Léo Cittadini é quem deve ser o escolhido para substituir Terans.

Por outro lado, o treinador vai ter o retorno dos seus principais jogadores que foram poupados no jogo contra o FC Cascavel, na última quarta-feira, pela semifinal do Campeonato Paranaense.

A provável escalação do Furacão é: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Jader e Guilherme Bissoli.

Com um jogo a menos que os demais, o Athletico-PR está em nono lugar, com 23 pontos, e tenta não perder de vista o G6.