Título no Brasileiro Feminino A2, Brasileirão, Série B e muito mais; confira TODOS os RESULTADOS da terça-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O feriado de terça-feira teve muito futebol, mas muito futebol e, inclusive com título! As meninas do RB Bragantino comemoram a conquista do Brasileiro Feminino A2, curiosamente, na Arena Independência. Além disso, a bola rolou nas primeiras divisões do futebol brasileiro e nas Eliminatórias Europeia.

Não tem como deixar de fora, também, a garotada. Na Copa do Brasil Sub-17, cinco times garantiram vaga às quartas de final. No Paulista Sub-15 e Sub-17, algumas equipes disputaram a terceira rodada.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Brasileirão, Campeonato Brasileiro Série B, Brasileiro Feminino A2, Eliminatórias Europeia, Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-15 AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS

BRASILEIRO FEMININO A2 – FINAL – 2ª RODADA

Atlético-MG (2) 0 x 0 (4) RB Bragantino, na Arena Independência

BRASILEIRÃO – 19ª RODADA

Corinthians 1 x 1 Juventude, na NeoQuimica Arena

Chapecoense 1 x 2 Fluminense, na Arena Condá

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 23ª RODADA

Brasil-RS 1 x 1 Confiança, no Bento Freitas

Guarani 1 x 0 CSA, no Brinco de Ouro da Princesa

Coritiba 4 x 0 Brusque, no Couto Pereira

Goiás 1 x 1 Cruzeiro, na Serrinha

ELIMINATÓRIAS EUROPEIA – 6ª RODADA

GRUPO A

Azerbaijão 0 x 3 Portugal, no Azerbaijão

Irlanda 1 x 1 Sérvia, na Irlanda

GRUPO D

Bósnia 2 x 2 Cazaquistão, na Bósnia

França 2 x 0 Finlândia, na França

GRUPO F

Áustria 0 x 1 Escócia, na Áustria

Dinamarca 5 x 0 Israel, na Dinamarca

Ilhas Faroe 2 x 1 Moldávia, nas Ilhas Faroe

GRUPO G

Montenegro 0 x 0 Letônia, em Montenegro

Holanda 6 x 1 Turquia, na Holanda

Noruega 5 x 1 Gibraltar, na Noruega

GRUPO H

Croácia 3 x 0 Eslovênia, na Croácia

Rússia 2 x 0 Malta, na Rússia

Eslováquia 2 x 0 Chipre, na Eslováquia

COPA DO BRASIL SUB-17 – OITAVAS DE FINAL – 2ª RODADA

Fluminense 1 x 0 Criciúma-SC, nas Laranjeiras – Fluminense classificado (3 x 1)

Flamengo 6 x 0 Gama-DF, na Gávea – Flamengo classificado (10 x 0)

Londrina 1 x 2 Atlético-MG, no SM Sports – Atlético-MG classificado (6 x 3)

São Paulo 8 x 2 Jacuipense-BA, em Cotia – São Paulo classificado (12 a 3)

São Raimundo-RR 1 x 2 Porto Vitória-ES – Porto Vitória classificado (1 x 5)

PAULISTA SUB-17 – FASE DE GRUPOS – 3ª RODADA

GRUPO 1

Batatais 2 x 1 Inter de Bebedouro, no Dr. Osvaldo Scatena

América 3 x 4 Comercial, no Benedito Teixeira

I9 Football Tech 2 x 1 Monte Azul, no Complexo Esportivo Olé Brasil

GRUPO 2

Taquaritinga 1 x 1 Novorizontino, no Dr. Adail Nunes da Silva

Santacruzense 0 x 8 Ferroviária, no Deputado Leônidas Camarinha

União de Iacanga 2 x 2 Comercial Tietê, no José Antônio Rossi

GRUPO 3

Itapirense 0 x 4 Ponte Preta, no Coronel Francisco Vieira

RB Bragantino 7 x 1 Brasilis, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull

União São João 1 x 3 Mogi Mirim, no Dr; Hermínio Ometto

GRUPO 4

União Barbarense 0 x 7 Corinthians, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães

Rio Branco 0 x 2 Guarani, no Décio Vitta

Salto 1 x 1 Independente, no Amadeu Mosca

GRUPO 5

Desportivo Brasil 1 x 1 Ituano, no Ernesto Rocco

SC Brasil 0 x 2 SKA Brasil, no Hermínio Esposito

GRUPO 6

ECUS 3 x 2 Flamengo, no Francisco Marques Figueira

Guarulhos 2 x 2 São José, no Dr. Cícero Miranda

GRUPO 7

São Caetano 1 x 2 Santos, no Anacleto Campanella

Jabaquara 3 x 0 Mauaense, no Espanha

Mauá 0 x 2 Ibrachina, no Pedro Benedetti

PAULISTA SUB-15 – FASE DE GRUPOS – 3ª RODADA

GRUPO 1

Batatais 3 x 2 Inter de Bebedouro, no Dr. Osvaldo Scatena

América 1 x 3 Comercial, no Benedito Teixeira

19 Football Tech 0 x 0 Monte Azul, no Complexo Esportivo Olé Brasil

GRUPO 2

Taquaritinga 0 x 1 Novorizontino, no Dr. Adail Nunes da Silva

Santacruzense 1 x 5 Ferroviária, no Deputado Leônidas Camarinha

União de Iacanga 2 x 0 Comercial Tietê, no José Antônio Rossi

GRUPO 3

Itapirense 1 x 4 Ponte Preta, no Coronel Francisco Vieira

RB Bragantino 2 x 3 Brasilis, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull

União São João 3 x 2 Mogi Mirim, no Dr; Hermínio Ometto

GRUPO 4

União Barbarense 2 x 3 Corinthians, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães

Rio Branco 1 x 3 Guarani, no Décio Vitta

Salto 0 x 3 Independente, no Amadeu Mosca

GRUPO 5

Desportivo Brasil 3 x 0 Ituano, no Ernesto Rocco

SC Brasil 2 x 4 SKA Brasil, no Hermínio Esposito

GRUPO 6

ECUS 2 x 1 Flamengo, no Francisco Marques Figueira

Guarulhos 2 x 3 São José, no Dr. Cícero Miranda

GRUPO 7

São Caetano 1 x 0 Santos, no Anacleto Campanella

Jabaquara 2 x 1 Mauaense, no Espanha

Mauá 0 x 3 Ibrachina, no Pedro Benedetti