Tombense-MG 0 x 0 Floresta-CE – Goleiros brilham, donos da casa são melhores, mas adversários não saem do zero – Futebol Interior

Tombos, MG, 12 (AFI) – Em jogo bastante equilibrado e com as duas equipes criando chances para abrirem o placar, Tomebense e Floresta ficaram apenas no 0 a 0. A partida começou às 11h, no estádio Almeidão e foi válida pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O empate deixa a equipe mineira em terceira com 24 pontos, mas que pode descer para quarto ao longo da rodada e ver os adversários encostarem. Enquanto que o Altos, é o oitavo, com 17 pontos e agora se aproxima da zona da degola.

O JOGO

No começo, os donos da casa começaram pressionando em chutes de longa distância. Jean Lucas, de falta, acertou a trave na cobrança. Se encontrando no jogo aos poucos, o Floresta teve uma oportunidade com Elielton, que chegou a abrir o placar, mas estava em posição irregular.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, com as alterações, o Tombense ficou muito mais ofensivo e iniciou uma verdadeira blitz pelo gol. Vitinho, em uma pancada, aos 14 minutos, exigiu grande defesa do goleiro Tony. Rodrigo Carioca também teve duas oportunidades, mas o arqueiro estava lá para evitar novamente os gols. Assim como no primeiro tempo, os visitantes se seguraram e ligeiramente entraram na partida.

Em um dos contra-ataques, Carlos teve ótima chance, mas foi a vez do outro goleiro brilhar. Carlos salvou o a bola e garantiu o empate.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Tombense recebe o Santa Cruz no Almeidão, às 18h. Já o Floresta, encara o Volta Redonda no sábado, às 15h.