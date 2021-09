Tombense-MG 2 x 1 Santa Cruz-PE – De virada, Carcará vence e encaminha vaga – Futebol Interior

Tombos, MG, 19 (AFI) – Diante do lanterna e já rebaixado Santa Cruz-PE, o Tombense-MG tomou um susto, mas conseguiu chegar à vitória. Em pleno Almeidão, em Tombos, o Carcará saiu atrás, mas conseguiu se recuperar e venceu por 2 a 1.

O Tombense chega a segunda colocação e fica perto da vaga para a próxima fase. Com 27 pontos, um empate com o Volta Redonda classifica a equipe.

Já rebaixado, o Santa Crus perde mais uma e permanece com pífios onze pontos.

VIRA VIROU!

Jogando em seus domínios e brigando pela classificação, o Tombense-MG partiu para cima do Santa Cruz-PE. Apesar disso, tomou um susto, pois quem saiu na frente foram os pernambucanos. Aos 32 minutos, os visitantes tiveram um pênalti assinalado ao seu favor e não desperdiçaram. Pipico mandou para as redes e abriu o placar.

Tombense-MG vence o Santa Cruz-PE e encaminha vaga na Série C (Foto: Divulgação / Tombense-MG)

Ainda na primeira etapa, veio o empate. Cinco minutos após sofrer o primeiro, o Carcará empatou através de Manoel. Na volta dos vestiários, o panorama se manteve e a virada veio. Aos 24 minutos, Rubens mandou para as redes e fez o segundo, definindo o placar final. Nos minutos finais, o Tricolor do Arruda teve um gol anulado, confirmando o 2 a 1.

ÚLTIMA RODADA

Tombense-MG e Santa Cruz-PE voltam a campo no próximo sábado (25). Ambos os jogos ocorrerão às 17h, por força de regulamento. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ, o Gavião-Carcará enfrentará o Volta Redonda-RJ em duelo o qual pode valer o G4 para ambos os clubes. Em Recife, o Tricolor receberá o Botafogo-PB no Arruda.