Tombense-MG acerta contratação de zagueiro que estava no interior de São Paulo – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 10 (AFI) – O Tombense-MG acertou a contratação do jovem zagueiro Mateus Buiate para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. O jogador disputou o Paulista A3 pelo Votuporanguense.

CARREIRA

O jovem zagueiro vai apenas para seu segundo clube da carreira. O jogador foi revelado pelo Votuporanguense. Inclusive, a equipe paulista manterá uma porcentagem do passe do atleta. O contrato com o Tombense-MG terá duração de três anos.

PRÓXIMO JOGO

A equipe mineira volta a campo neste domingo, às 11h, em casa, contra o Floresta-CE. O Tombense-MG é o terceiro colocado do Grupo A da Série C, com 23 pontos.