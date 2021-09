Tombense-MG x Floresta-CE – Em seu melhor momento na competição, Carcará mira a liderança – Futebol Interior

Tombos, MG, 10 (AFI) – Tombense-MG e Floresta-CE se enfrentam neste domingo (12), às 11h, em jogo válido pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. No primeiro turno, em jogo da 7ª rodada, tudo igual. Empate pelo placar de 1 a 1 na casa da equipe cearense.

O time da casa vive seu grande momento na Série C até aqui. Há cinco rodadas que o time mineiro não sabe o que é perder. Com 23 pontos, acabou perdendo a liderança na última rodada, mas está em terceiro lugar. Diferente de seu rival, os visitantes estão apenas quatro pontos acima do Z2. Com 16 pontos, a equipe ocupa o oitavo lugar.

TOMBENSE

O Carcará aposta na sequência de dois jogos em casa, contra Floresta-CE e Santa Cruz-PE, para chegar na última rodada já classificado. O meia Willian falou sobre a expectativa para o jogo.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Floresta-CE é uma equipe forte e está disputando a permanência. Vamos ter que jogar no nosso máximo, com muita raça e vontade. Vamos jogar em casa e precisamos vencer para permanecermos dentro do G-4”

Apesar dos cinco cartões tomados no último jogo, a equipe não conta com atletas suspensos.

FLORESTA

A derrota em casa na última rodada por 2 a 1 para o Altos-PI ligou de vez o sinal de alerta na equipe cearense. A boa notícia para o jogo é o retorno de Thiago Primão entre os relacionados.

Já os atletas Jô e Fábio Alves, que tomaram amarelo na última partida, não estavam pendurados e seguem à disposição. A expectativa é buscar ao menos um ponto fora de casa.