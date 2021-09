Tombense-MG x Santa Cruz-PE – Chegou a hora, enfim, da Raposa cair matematicamente? – Futebol Interior

Tombos, MG, 17 (AFI) – Domingo pode ser dia de definir o primeiro rebaixado no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. O Santa Cruz-PE visita o Tombense-MG, no Tombos, às 18 horas, pela 17ª rodada,e depende de um milagre para se manter na disputa. Os donos da casa, porém, além de fortes, estão de olho na próxima fase.

O Tombense é o terceiro colocado com os mesmos 24 pontos do segundo, o Paysandu-PA. O líder Manaus-AM tem um acima e o quinto Ferroviário-CE, um abaixo, assim como o quarto Botafogo-PB. O Santa Cruz soma 11 pontos, seis de distância para o oitavo Floresta-CE.

É SANTA CRUZ… DIFÍCIL

O Santa Cruz começou o segundo turno com tudo e dava indícios de que sairia da zona de rebaixamento até a reta final. Depois de quatro jogos invictos, porém, a Raposa perdeu duas seguidas e deu adeus à Série C praticamente.

A esperança de um milagre diminui ainda mais quando se observa a fase do adversário. O Tombense não é derrotado há seis rodadas, com quatro empates e dois triunfos. Sem contar que o time mineiro está muito vivo na briga pela classificação.

O Santa Cruz decepcionou durante toda a temporada e colhe os frutos. Só a vitória dá chances do sonho pela permanência continuar. O Tombense parece ter outros planos e não deve bobear.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Rafael Guanaes está em um bom momento também em relações ao elenco. Não há retornos, porque não há desfalques há algumas rodadas. A única dúvida é entre Everton Galdino e Jean Lucas, titular no empate sem gols com o Floresta.

O comandante Roberto Fernandes conta com um retorno e uma ausência. O volante Maycon Lucas cumpriu suspensão na derrota para o Altos-PI e deve retomar a titularidade na vaga de Caetano.

Breno Calixto está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo, e cede a posição para Rafael Castro. As outras possíveis mudanças são por questões técnicas. Rondinelly briga com Levi por uma posição no meio-campo e Wallace Pernambuco pode perder o lugar para Lelê.