Tomou um fora? Nego do Borel tenta acariciar Dayane Mello e leva empurrão

Nego do Borel tomou um fora daqueles na madrugada desta quarta-feira (15), após a noite de estreia de “A Fazenda”. O funkeiro tentou esquentar as coisas com Dayane Mello, mas não obteve sucesso.

Juntos na baia, os dois dormiram de frente um para o outro e o peão resolveu acariciar o rosto da modelo, então ela empurrou sua mão e voltou a dormir. Rapidamente a web reagiu ao momento através do Twitter: “Que constrangedor”, escreveu um usuário. “Ela estava dormindo”, apontou outro internauta.

Veja o vídeo: