Tópicos importantes sobre a Cultura Erudita

A cultura erudita é uma expressão artística criada pelas elites dominantes para elas mesmas, principalmente na questão financeira e intelectual.

Ela faz parte de várias aplicações e produtos culturais, por meio de estudos e atividades acadêmicas.

Por sua relevância a cultura erudita poderá aparecer em questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares. Por isso acompanhe o artigo e fique por dentro do tema.

Principais características da cultura erudita

A cultura erudita está presente em uma elite social, ou seja, ela pode ser encontrada na literatura, música, artes, entre outros.

Ela está disponível a uma elite diante do argumento que o produto vem de intensa investigação. Além disso, a vida acadêmica também é utilizada como justificativa de defesa.

Desse modo, acaba sendo agregado um custo financeiro aos bens culturais e quem não tem condições financeiras acaba sendo excluído de todo o processo.

Exemplos

A entrada em grandes concertos musicais promovidos por orquestras renomadas, peças de teatro com valores altos dificultando a introdução das camadas mais pobres.

Além disso, o acesso a obras de artes de artistas clássicos e renomados como por exemplo:

Leonardo da Vinci,

Van Gogh,

Michelangelo,

Entre outros.

Podemos destacar como cultura erudita também a música clássica, por causa da sua complexidade e elaboração, podemos destacar músicos como:

Beethoven,

Mozart,

Bach,

Entre outros.

Dentre os artistas brasileiros, podemos destacar Heitor Villa Lobos, Lorenzo Fernandez, Guerra-Peixe, Francisco Mignone, Cláudio Santoro, entre outros.

Cultura Erudita x Cultura Popular

Conforme falamos acima, a cultura erudita está disponível a uma elite social, entretanto, a cultura popular faz-se presente em todas as esferas da sociedade.

Em síntese, ela surgiu da herança das tradições, da construção coletiva e da pluralidade do povo. Ela está presente em festas religiosas e pagãs. Inclusive uma das manifestações culturais mais populares no Brasil é o carnaval.

Além disso, na cultura popular a música, a dança, as comidas típicas e a coletividade são passadas de geração para geração representando uma herança cultural.

Em resumo, pode-se afirmar que a cultura popular é um conjunto de ideias, sons, imagens, perspectivas, etc.

Ao longo dos últimos anos a cultura popular passou a fazer parte de maiores setores que antes estavam reservados apenas a alguns nichos, como jornais, música, literatura, entre outros.

Hoje em dia, a cultura popular está presente nos meios de comunicação, mídias sociais, jornais, que acabam influenciando diretamente no comportamento da população.

