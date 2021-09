Tópicos importantes sobre a Guerra Civil Espanhola 

A Guerra Civil Espanhola durou entre 1936 e 1939. Todavia, para conseguir entender de fato o conflito é necessário ficar por dentro do contexto histórico.

Esse importante período da história espanhola poderá ser cobrado no Enem, assim como nos demais vestibulares. Desse modo, vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Contexto Histórico da Guerra Civil Espanhola

A população espanhola viveu sob a ditadura de Miguel Primo Rivera entre 1923 e 1930. Seu governo era baseado no autoritarismo e no nacionalismo.

Além disso, perseguiu comunistas e anarquistas, assim como mantinha o poder centralizado nas mãos do Estado.

Todavia, Miguel Rivera renunciou ao cargo em 1930, passando o poder aos militares do rei Afonso XIII que desejava voltar ao regime da monarquia parlamentarista ou constitucional em todo o país.

Sendo assim, convocaram eleições para 1931, entretanto, aconteceu uma enorme perseguição a comunistas e anarquistas pela elite conservadora espanhola, influenciados pelo catolicismo presente no país.

A Segunda República foi instaurada em 1931 pelo líder Niceto Alcalá-Zamora. A Espanha enfrentou um enorme conflito ideológico que durou pelo menos até 1936.

Conflito Ideológico

Em 1936, a República Espanhola passa a ser liderada por Manuel Azaña Diaz, que nomeia como primeiro-ministro o socialista Largo Caballero.

A insatisfação da população espanhola com a Segunda República levou a direita política e os conservadores ao golpe de Estado.

Vale destacar que ao contrário do golpe dado por Rivera na década de 20, a direita enfrentou uma enorme resistência do Partido Comunista Espanhol (PCE) e do movimento anarquista.

Nesse contexto foram criados dois grupos de combate a Guerra Civil Espanhola; são eles:

Frente Popular criado pela esquerda;

E o Movimento Social de direita, lideradas pelo general Francisco Franco.

Francisco Franco

O general Francisco Franco teve inspiração no nazismo alemão e fascismo italiano para formar sua concepção política.

Por isso, os chamados “Franquistas” eram contra o liberalismo e a democracia, afinal acreditavam que esses conceitos não cabiam na Espanha dos anos 30.

Em síntese, ao longo da Guerra Civil Espanhola, os franquistas contaram com o apoio dos fascistas. Em contrapartida, a Frente Popular contou com o apoio de comunistas internacionais, sobretudo da União Soviética.

Os dois lados recebiam armamentos e equipamentos de guerra e até mesmo soldados treinados. Para se ter uma ideia, a guerra contou com voluntários de vários cantos do planeta.

O conflito acabou destruindo boa parte das cidades da Espanha. O conflito mostrou ao mundo uma introdução do que estava por vir com a Segunda Guerra Mundial.

A Guerra Civil Espanhola chega ao fim quando o Movimento Nacional coloca um ponto final no conflito em 1939, liderado pelo general Francisco Franco.

Franco, assumiu o poder entre 1939 e 1975. Depois do franquismo, foi restaurada a monarquia parlamentarista, modelo vigente até os dias de hoje

